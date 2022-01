Beistellbetten Vergleich

In Beistellbetten schlafen Babies unmittelbar neben dem Elternbett.

Das Baby schreit nachts, also eilen Sie mit müden Augen ins Babyzimmer, um sich um Ihr Kind zu kümmern. Ein Beistellbett ist da sehr viel praktischer. So schläft Ihr Kind direkt in Ihrer Nähe, sodass Sie gleich für Ihr Kind da sein können, wenn es zu schreien anfängt.

Tests von Beistellbetten haben gezeigt, dass jene Modelle besonders praktisch sind, die über Rollen verfügen. So können Sie das Beistellbett über Tag auch als Stubenwagen nutzen und müssen dafür kein separates Möbelstück anschaffen.

Beistellbett: Drei Tipps

Beistellbetten sind ideal für Eltern, die ihr Baby in den ersten Monaten bei sich schlafen lassen möchten. Die praktischen Babybetten können direkt an das Elternbett herangestellt werden.

Das beste Material für Babybetten und Beistellbetten ist unbehandeltes Holz, zum Beispiel Buche, Kiefer oder Fichte. Farben und Lacke können unangenehme Gerüche verströmen.

Besonders vielseitig sind Beistellbetten mit Rollen, die auch als Stubenwagen einsetzbar sind. Wenn Sie das Bett länger als 15 Monate nutzen möchten, sollte es zu einem Juniorbett umbaubar sein.

