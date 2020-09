Besitzen Sie einen größeren, eventuell über 100 Quadratmeter großen Garten, der eventuell verwinkelt ist oder über eine weitläufige Rasenfläche verfügt? Wenn Sie kein Stromkabel hinter sich herziehen wollen und in einem weniger eng besiedelten Gebiet wohnen, in dem das Motorengeräusch und die Abgase des Rasenmähers keine Konflikte mit den Nachbarn auslöst dann wird für Sie ein Benzin-Rasenmäher in Frage kommen.

Sie finden eine Auswahl von auf dem Markt erhältlichen Produkten auf einen Blick in unserer Benzin-Rasenmäher-Test- und Vergleichstabelle.

Benzin-Rasenmäher: Drei Hinweise

Benzin-Rasenmäher sind leicht zu bedienen: In den heute üblichen 4-Takt-Motor wird Benzin und Öl nur noch einfach eingefüllt, die Komponenten müssen nicht mehr gemischt werden.

Benzin-Rasenmäher haben mehr Power als Akku Rasenmäher oder Elektro-Rasenmäher. Dennoch kann ein Radantrieb äußerst sinnvoll sein.

Überlegen Sie, ob Sie eine zusätzliche Mulchfunktion wünschen, um Ihrem Rasen durch regelmäßiges Mulchen etwas Gutes zu tun.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Handwerks-Ausstattung für Ihren Haushalt? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Baumarkt viele weitere Produkte zu entdecken!