Ein Bewässerungscomputer wird zwischen Gartenwasserhahn und Gartenschlauch montiert. Einmal programmiert, sorgt der Computer dafür, dass Ihr Garten immer genau zu dem Zeitpunkt bewässert wird, den Sie eingestellt haben – etwa um 4 Uhr am Morgen. In Verbindung mit einem Regensensor kann der Computer erkennen, ob es gerade regnet – die Bewässerung wird in diesem Fall eingestellt.

Nicht weniger hilfreich ist ein Bodenfeuchtesensor, der die Beregnung beendet, falls der Rasen durch einen nächtlichen Regenschauer bereits gut bewässert wurde. Wer einen perfekt gepflegten Rasen möchte, der ist mit einem automatischen Bewässerungssystem gut beraten. Auch wer in den Urlaub fährt und seine Pflanzen gut versorgt wissen will, kann den Bewässerungscomputer die Arbeit übernehmen lassen.

Werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Bewässerungscomputer-Vergleich und wählen Sie noch heute Ihren Favoriten.

Bewässerungscomputer: Drei Tipps

Automatische Gartenbewässerung: Dauer und Intervalle lassen sich über den Bewässerungscomputer genau einstellen

Den Rasen bei Regen gießen? – Ein Regensensor spart Geld für Sie

Rasenpflege mit einem Bewässerungscompter für sattes Grün

