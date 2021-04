Besonders in den kalten Jahreszeiten ist es oft schon längst dunkel, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt. Um schnell ins kuschelige Heim zu kommen, muss nur noch aufgeschlossen werden. Doch ist es so dunkel, dass Sie das Schlüsselloch nicht finden. So tasten Sie entlang der kalten Fassade entweder nach dem Lichtschalter oder müssen, in Ermangelung eines Außenlichtschalters, auch im Dunkeln das Schlüsselloch finden. Zudem wird dann auch meist vergessen, das Außenlicht wieder auszuschalten, was unnötige Stromkosten verursacht.

Wesentlich einfacher und smarter würden Sie diese Situation mit einem Bewegungsmelder für außen meistern. Der Test, das Schlüsselloch im Dunkeln zu finden, entfällt. Sie können sogar mehrere Bewegungsmelder verwenden oder miteinander verknüpfen, um sich direkt den ganzen Weg von der Auffahrt bis zu Ihrer Haustür erleuchten zu lassen. Ist die Haustür zu, gehen die Lichter nach einer Minute von alleine wieder aus. Klingt das gut für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Bewegungsmelder-Vergleich und entscheiden Sie sich für das überzeugendste Produkt.

Bewegungsmelder: Drei Tipps

Ein Bewegungsmelder für außen ist ein elektrischer Sensor, der bei Aktivierung sowohl Gartenleuchten als auch Außenleuchten und Wegleuchten aktiviert.

Nicht nur durch Beleuchtung, sondern auch durch Töne oder Musik kann ein Bewegungsmelder für Außenleuchten Alarm schlagen.

Der Bewegungssensor kann von etwa 45 ° bis zu 360 ° beweglich sein und einen Rundumblick garantieren. Zusätzlich können am Bewegungssensor Abdeckblenden angebaut werden.

