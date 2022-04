Einen Bewegungsmelder können Sie in unterschiedlichen Lebensbereichen zum Einsatz bringen. Beispielsweise warnt Sie das Gerät vor unerwünschten Eindringlingen im Außenbereich oder erleichtert Ihnen den Alltag in den eigenen vier Wänden.

Einen Bewegungsmelder können Sie in unterschiedlichen Lebensbereichen zum Einsatz bringen. Beispielsweise warnt Sie das Gerät vor unerwünschten Eindringlingen im Außenbereich oder erleichtert Ihnen den Alltag in den eigenen vier Wänden. In beiden Fällen kombinieren die Hersteller die Geräte mit einer Zweitmaschine, beispielsweise einer Überwachungskamera, einer Alarmanlage oder einer Außenleuchte.

Unser Bewegungsmelder-Vergleich 2022 zeigt, dass die Geräte für Sicherheit und Komfort sorgen können. Entscheiden Sie sich für eine Lampe mit Bewegungsmelder, brauchen Sie beispielsweise nicht nach dem Lichtschalter zu suchen. Dadurch sparen Sie Zeit und beugen einem unnötigen Verletzungsrisiko vor.

Bewegungsmelder: Drei Tipps

Vorwiegend kommen Bewegungsmelder in der Sicherheitstechnik zum Einsatz. Beispielsweise spüren Überwachungskameras mit integriertem Bewegungsmelder ungebetene Eindringlinge auf. Immer größerer Beliebtheit erfreut sich das technische Gerät in der Beleuchtung des Eigenheims.

Das Steuern der Sensoren erfolgt mit der Infrarottechnik. Hierbei reagiert das Gerät auf die in der Umgebung gemessene Wärmestrahlung. Sobald sich diese verändert, löst sich der Melder aus und die LED-Lampe schaltet sich ein. Entsprechende Bewegungsmelder-Arten erkennen Sie an der Bezeichnung PIR. Sie steht für Passiv-Infrarot-Melder.

Möchten Sie einen Bewegungsmelder kaufen, sollten Sie einen Blick auf den Stromverbrauch werfen. Immerhin benötigen die Apparate ganztägig Energie.

