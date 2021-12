Mit einer Bluetooth-Freisprecheinrichtung können sie freihändig telefonieren und Musik vom Handy abspielen.

© oe24

Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ermöglicht es Ihnen, während der Fahrt legal zu telefonieren und Ihre Lieblingsmusik vom Handy abzuspielen. Via Bluetooth wird das eingehende Gespräch oder die Musik an die Autolautsprecher weitergeleitet. So haben Sie während dem Telefonieren beide Hände frei und fahren sicherer.

Wir informiueren Sie mit unserem Bluetooth-Freisprecheinrichtungen-Vergleich. In unserer Vergleichs- und Test-Tabelle finden Sie eine Vielzahl an Modellen. Und worauf Sie dabei noch achten sollten, erfahren Sie in unserer Kaufberatung.

Bluetooth-Freisprecheinrichtung: Drei Tipps

Eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung ermöglicht es Ihnen, während der Fahrt legal zu telefonieren und Ihre Lieblingsmusik vom Handy abzuspielen. Via Bluetooth wird das eingehende Gespräch oder die Musik an die Autolautsprecher weitergeleitet. So haben Sie während dem Telefonieren beide Hände frei und fahren sicherer.

Sie können sich eine Freisprechanlage direkt ins Armaturenbrett montieren (lassen) oder aber sich für ein Modell entscheiden, das Sie am Lenkrad oder der Sonnenblende anbringen.

Beim Kaufen der Bluetooth-Freisprecheinrichtung sollten Sie besonders auf die Kategorien Akkulaufzeit, Bluetooth-Version und die Anzahl möglicher zu verbindenden Handys achten.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Auto- und Fahrzeug-Ausstattung? Auf unserem Vergleichsportal finden Sie in der Kategorie Auto viele weitere Produkte dazu!