Bluetooth ist optimal für die Verbindung zwischen Smartphones und Tablets mit mobilen Boxen. So können Sie draußen und unterwegs, etwa am Badesee oder in Ihrem Garten, ohne viele Umstände Ihre Lieblingsmusik genießen.

Mehr als ein voller Akku im Lautsprecher und ein Bluetooth fähiges Abspielgerät sind dafür nicht erforderlich. Natürlich steht die Soundqualität im Vordergrund. Tests von Bluetooth-Lautsprechern haben gezeigt, dass gerade für den Einsatz im Freien spritzwassergeschützte Geräte besonders gut geeignet sind. Eine Übersicht über einige Geräte finden Sie in unserer Bluetooth-Lautsprecher-Vergleichstabelle.

Bluetooth-Lautsprecher: Drei Empfehlungen

Bluetooth-Lautsprecher sind in verschiedenen Varianten erhältlich: Standlautsprecher für daheim finden Sie genauso wie kompakte Lautsprecher für den mobilen Einsatz.

Die Mobilität ist eines der wichtigsten Merkmale von Bluetooth-Boxen. Die akkubetriebenen Geräte benötigen weder für den Betrieb noch für die Verbindung zum Abspielgerät ein Kabel.

Weitere wichtige Aspekte sind die Soundqualität, Konnektivität und eine angemessene Akkulaufzeit. Auch die Verarbeitung und die Bluetooth-Reichweite sind wichtige Kaufkriterien, auf die Sie achten sollten.

