Sie sind weich, hoch und komfortabel: die Boxspringbetten. Aus amerikanischen Filmen und auch aus Hotelzimmern kennt man sie schon lange, jetzt hält der König unter den Betten Einzug in unsere heimischen Schlafzimmer.

© oe24

Erfahren Sie in unserer Test- bzw. Vergleichstabelle, welche Vorteile Boxspringbetten haben und welche Materialien bei Matratze und Topper zum Einsatz kommen können. So treffen Sie die richtige Wahl für eine luxuriöse Nachtruhe. Denn wie man sich bettet, so liegt man.

Boxspringbetten: Drei Tipps

Der Name „Boxspringmatratze“ kommt von der denn Bettrahmen ersetzenden Box, in der sich Federn (ähnlich wie in einer Federkernmatratze) befinden. Auf diese federnde Box werden eine große oder zwei kleine Matratzen gelegt. Dieser Aufbau ermöglicht es, das Bett ideal an die Bedürfnisse von ein oder auch zwei Personen anzupassen. Der Komfort hat jedoch seinen Preis: 500 bis 1.500 Euro müssen Sie ausgeben.

Was das Boxspringbett wirklich auszeichnet ist die „Springbox“. Die direkt mit dem Bettrahmen verbundene Federung sorgt, wenn sie gut ist, dafür, dass Sie wie auf Wolken schlafen. Eine gute „Box“, am besten mit Bonnellfederkern, sollte also Ihr wichtigstes Kaufkriterium für ein Springboxbett sein.

Es gibt skandinavische und amerikanische Boxspringbetten. Die skandinavischen Modelle haben, im Gegensatz zu den amerikanischen, einen zusätzlichen Topper, der für ein gutes Schlafklima sorgt und die Matratze vor Feuchtigkeit schützt. Am besten sind Topper aus Viskose-Schaum.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Produkte für gemütliches Wohnen? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Elektronik viele weitere Produkte zu entdecken!