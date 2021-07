Der intensive Duft eines Chili-Tomatenbrotes oder ein frisch gebackener Sauerteig mit Waldpilzen und Kräutern: Die Liebe zum Brot ist im 21. Jahrhundert ganz neu entfacht. Während früher die Wahl zwischen Schwarz,- Grau- und Weißbrot vom Bäcker getroffen werden musste, backen Sie heute Ihr Brot aus Ihren Lieblingszutaten zu Hause einfach selbst. Mit einem Brotbackautomaten gelingt Ihnen jedes Rezept ohne großen Aufwand.

Welches Gerät ist das beste? In geläufigen Brotbackautomat-Tests werden verschiedene Modelle vorgestellt. Nutzen Sie unsere Brotbackautomaten-Vergleichstabelle, damit auch in Ihrem Haus bald der Duft von frischem Brot in der Luft liegt.

Brotbackautomaten: Drei Tipps

Brotmaschinen-Tests haben gezeigt: Eine Antihaftbeschichtung beugt dem Anhaften des Teiges vor und sorgt hinterher für eine einfache Reinigung.

Achten Sie bei der Ausstattung insbesondere auf einklappbare Knethaken, damit Sie Löcher im Brot vermeiden.

Bei Großfamilien lohnt sich ein Automat mit folgendem Detail: Ein benutzerfreundliches Display mit intuitiver Bedienung können sowohl die Kleinen -natürlich unter Aufsicht- als auch die Großen bedienen.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere praktisches Produkte für sich, Ihre Familie und Ihren Haushalt? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Haushalt zahlreiche weitere Produkte zu entdecken!