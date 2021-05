Ein Crossbike ist der richtige Fahrrad-Typ für jeden, der sowohl in der Stadt als auch in der Natur auf zwei Rädern unterwegs sein möchte. Durch den Kauf eines Crossbikes kombinieren Sie die Funktionen eines Rennrades und eines Mountainbikes.

Passen Sie in einem Praxis-Test bei Nässe auf: Das richtige Bremssystem unterstützt auch bei Regen und Nässe eine sichere Fahrt. Orientieren Sie sich an unseren Produkten und Erläuterungen in unserem Crossbike-Vergleich, um das geeignete Crossbike zu finden.

Crossbikes: Drei Tipps

Ein Crossbike vereint die Vorteile von Rennrädern und Mountainbikes miteinander. Sowohl in unsicherem Gelände als auch auf dem Asphalt der Großstadt können Sie fahren.

Achten Sie bei der Wahl auf die richtige Rahmenhöhe: Orientieren Sie sich hierfür an Ihrer Körpergröße, damit Sie während der Fahrt einen sicheren Sitz haben.

Damit Sie Ihr Fahrrad auch ohne Aufzug die Treppen hoch- und runtertragen können, werden Crossbikes aus Aluminium gefertigt. Der Fahrradrahmen ist somit nicht nur besonders stabil und belastbar, sondern gleichzeitig auch leichter als Fahrradrahmen aus Stahl.

