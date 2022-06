Unter der mittlerweile riesigen Auswahl an Fitnessgeräten gibt es einen Heimtrainer, der es den Leuten besonders angetan hat: der Crosstrainer. Obwohl er zu den teuersten Trainingsgeräten für den Heimgebrauch gehört, liegt er zurzeit absolut im Trend.

Crosstrainer nehmen unter den Fitnessgeräten eine Sonderstellung ein: Mit ihnen können Sie nicht nur Arme und Beine, sondern im gleichen Zug sogar Bauch- und Gesäßmuskulatur trainieren. Kein Wunder, dass kein anderes Sportgerät eine gleichwertiges Ansehen genießt.

Weil die Kaufentscheidung unter all den Funktionen und Mechanismen gar nicht so einfach ist, wollen wir Ihnen einen Einstieg in die Materie verschaffen und endlich aufklären, was es mit Begriffen wie "Schwungmasse" und "Bremskraft" auf sich hat. Unser Vergleich beruht auf einem Crosstrainer-Test, der garantiert kein Kriterium außer Acht gelassen hat.

Crosstrainer: Drei Tipps

Im Gegensatz zu anderen Fitnessgeräten können Sie mit einem Crosstrainer fast die gesamte Körpermuskulatur gleichzeitig trainieren.

Das Gewicht der Schwungmasse und die Qualität des Schwungrads entscheiden über das Trainingsgefühl.

Über verschiedene Trainingsstufen lässt sich die Bremskraft meistens regulieren und das Training individuell anpassen.

