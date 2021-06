Egal, ob im Sommerurlaub zum Tauchen ans Meer oder im Winter zum Snowboarden oder Skifahren in die Berge – gerade wenn man gerne Sport betreibt, der ohne sperrige Accessoires wie Skier, Board, Surfbrett oder auch den guten, alten Schlitten nicht auskommt, wird es oft eng im eigenen Auto. Es muss sich natürlich nicht nur um Sport drehen, was jede kinderreiche Familie bestätigen kann, deren Kofferraum bei all dem Gepäck aus allen Nähten zu platzen droht. Und auch beim Roadtrip mit guten Freunden wird der Platz schnell rar. Glücklicherweise gibt es eine Lösung für all diese Fälle: eine Dachbox!

Damit Sie endlich wieder entspannt reisen und sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt – die Vorfreude auf eine unvergessliche Zeit mit den Liebsten – haben wir uns im Dachbox Vergleich 2021 mit dieser Thematik gründlich auseinandergesetzt und zahlreiche Produkte verglichen, bis wir einen Dachbox Testsieger küren konnten.

Dachboxen: Drei Tipps

Bevor Sie sich eine Dachbox kaufen, sollten Sie unbedingt prüfen, ob die Montage der dazu notwendigen Grundträger auf dem Dach Ihres PKWs überhaupt möglich ist. Informationen dazu finden Sie entweder im Handbuch Ihres Autos oder direkt beim Hersteller.

Dachboxen unterscheiden sich insbesondere durch Gewicht, Länge, Volumen, aber auch Form. Sie können nicht unbedingt jede beliebige Dachbox auf den Grundträgern installieren. Einschränkungen gibt es hierbei vor allem bei der Länge sowie der Zuladung.

Eine Dachbox eignet sich bspw. zum Transport von Sport-Equipment wie Skiern und Snowboards, aber auch Rucksäcken und anderem sperrigen Gepäck. Das zulässige Höchstgewicht liegt bei etwa 50 bis 75 kg.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Auto- und Fahrzeug-Ausstattung? Auf unserem Vergleichsportal finden Sie in der Kategorie Auto viele weitere Produkte dazu!