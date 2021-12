Dachträger Vergleich & Test

Mit einem Dachträger wird auf längeren Reisen und im Urlaub mehr Stauraum geschaffen.

Ein Dachträger bietet Ihnen auf längeren Reisen und im Urlaub mehr Stauraum. Im Gegensatz zu Dachboxen ist die Montage des Dachträgers um einiges leichter zu bewerkstelligen. Ein wichtiges Kaufkriterium stellt hierbei der Trägertyp dar- prüfen Sie vorher, welche Art der Montage für Ihr Auto zulässig ist.

Je nachdem, was sie transportieren möchten, empfehlen wir einen unterschiedlichen Dachträger. Für spezielle Gepäckstücke wie beispielsweise Fahrräder empfiehlt sich ein Modell mit zusätzlicher Halterung. Lesen Sie jetzt in unserer Dachträger-Test- bzw. Vergleichstabelle, welcher Dachträger sich für Sie am besten eignet.

Dachträger: Drei Tipps

Kaufen Sie einen Dachträger, umgangssprachlich auch Dachgepäckträger genannt, sollten Sie auf mehrere Faktoren achten. Dazu gehören seine Stabilität und die unkomplizierte Montage.

Damit die Dachbox den Fahrkomfort nicht beeinträchtigt, empfehlen wir Ihnen in folgender Kaufberatung u.A. Modelle, die wenig Windgeräusche erzeugen.

Welche Art des Dachträgers Sie wählen sollten ist stark davon abhängig, was Sie in dem zusätzlichen Stauraum transportieren wollen.

