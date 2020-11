In Unternehmen ist der Desktop-PC meistens die erste Wahl für die tägliche Arbeit in Büros, in der Buchhaltung oder in der Verwaltung. Aber auch private Nutzer kaufen so einen Computer gern noch für die testweise Nutzung im häuslichen Arbeitszimmer.

Zwar ist ein Desktop-PC im Vergleich zu Notebooks größer und es werden ein Monitor und Eingabegeräte benötigt, aber dafür hat er auch seine Vorteile. Welche das sind und warum sich die Anschaffung eines Desktop-PC auch heute noch lohnt, lesen Sie in unserem Desktop-PC-Ratgeber.

Desktop-PC: Drei Empfehlungen

Desktop-PCs finden ihren Einsatz im Büro, bei der Bild- und Videobearbeitung und beim Gaming. Wer im Home Office arbeitet, verzichtet selten auf solch ein Gerät.

Wer leistungsstarke Technik für rechenintensive Technik benötigt, fährt mit einem Desktop-PC meistens besser als mit einem Notebook oder einem All-in-One-PC.

Ein Desktop-PC muss nicht immer in einem großen Gehäuse stecken, es gibt auch kleine Modelle. Ihren Augen zuliebe sollten Sie sich jedoch für ein größeres Modell entscheiden.

