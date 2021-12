Digitalkameras Vergleich & Test

Digitalkameras sind schon lange der Standard in der Hobby- und Profi-Fotografie.

Nur noch wenige Liebhaber setzen auf analoge Fotoapparate. Digitalkameras sind schon lange der Standard in der Hobby- und Profi-Fotografie. Auch wenn die Bildqualität von Mobiltelefon-Kameras immer besser wird, führt für hochwertige Fotos kein Weg an einer Digitalkamera vorbei. Digitalkameras gibt es in den unterschiedlichsten Ausführungen. Was es mit der Pixelzahl, den Begriffen Systemkamera und Spiegelreflexkamera auf sich hat, erklären wir in unserem Digitalkamera-Vergleich. Verschaffen Sie sich so einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede bei Digitalkameras.

Digitalkamera: Drei Tipps

Wenn Sie vor allem Erinnerungsfotos schießen möchten, ohne sich mit allzu viel technischen Details herumschlagen zu müssen, sind Kompaktkameras die erste Wahl. Sie passen auch in kleine Handtaschen.

Wer ein stärkeres, aber integriertes Objektiv mit einem großen Brennweitenbereich sucht, sollte sich Bridgekameras genauer ansehen.

Systemkameras sind komplex, bieten durch die austauschbaren Komponenten aber auch viel Freiheit.

