Staubsaugen macht selten Spaß, aber dank der Zyklon-Technologie fällt bei Dyson Staubsaugern wenigstens das lästige Austauschen des Beutels weg. Mit ihrer hohen Filterleistung und gleichbleibenden Saugstärke sind Dyson Staubsauger ideal im Haushalt und passen sich jeder Situation an.

Besonders für Allergiker und Haustierbesitzer sind diese Staubsauger dank ihrer Saugkraft eine gute Entscheidung. In Kauf nehmen müssen Sie dafür nur die etwas höhere Lautstärke der Staubsauger. Sehen Sie auf einen Blick in unserer Dyson Staubsauger-Vergleichstabelle, wie Dyson Sauger in Staubsauger-Tests abgeschnitten haben.

Dyson Staubsauger: Drei Tipps

Dyson Sauger gibt es in vier unterschiedlichen Kategorien: Dyson Bodenstaubsauger, Dyson Akkusauger, Dyson Bürststaubsauger und Saugroboter von Dyson. Abgesehen von den Robotern kann jeder Typ der Dyson Sauger mit Aufsätzen individualisiert werden.

Dank der Zyklon-Technologie funktionieren Dyson Staubsauger komplett beutellos. Außerdem werden dabei nicht nur Staub und Schmutz, sondern auch die eingesogene Luft gefiltert. Dadurch sind Dyson Sauger besonders für Allergiker geeignet.

Die Staubsauger von Dyson sind sowohl kabelgebunden als auch als Dyson Staubsauger mit Akku erhältlich. Letztere lassen Sie in einem unbegrenzten Aktionsradius und auch in engen Wohnungen putzen, ohne lästiges Verheddern im Staubsauger-Kabel.

