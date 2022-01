Einbaukühlschränke Vergleich & Tests

© oe24

Ihr alter Kühlschrank gibt langsam den Geist auf oder es steht der Umzug in eine größere Wohnung an? Ein Einbaukühlschrank passt optimal in jede Standardküche. Sie entscheiden zudem, ob er auch hinter einer Küchentür verschwinden soll.

Achten Sie beim Kauf nicht nur auf die Maße, sondern auch auf die Energiefffizienz und sparen Sie längerfristig an Stromkosten ein. Machen Sie vorher den Geräusche-Test und sehen Sie in unserer Tabelle nach, welcher Einbaukühlschrank nicht nur wenig Strom verbraucht sondern auch besonders leise arbeitet.