Im Sommer gibt es doch nichts Schöneres als ein leckeres Eis. Und die cremige Köstlichkeit gibt es in so vielen Sorten: Klassiker wie Vanille und Schokolade sind ebenso beliebt wie Zitrone, Karamell oder Banane. Dabei müssen Sie für eine kühle Kugel noch nicht einmal das Haus verlassen. Mit einer Eismaschine lässt sich Eis selbst machen – bequem zu Hause und mit wenigen Zutaten.

Speiseeismaschinen lassen sich in unterschiedliche Kategorien einteilen. Von der Softeismaschine bis zur Eismaschine für die Gastro, die mit einer besonders leistungsstarken Kühlung ausgestattet ist, reicht das Angebot der Hersteller und Marken. In unserem Eismaschinen-Vergleich erfahren Sie alles, was wichtig ist, wenn Sie eine Eismaschine kaufen möchten.

Eismaschine: Drei Tipps

Eismaschinen sind mit Kühlakku sowie mit maschineller Kühlung / Kompressor erhältlich

Die Maschine kühlt und rührt die Zutaten, damit das Eis schön cremig wird.

Modelle mit Kompressor sind in der Regel größer und stellen Eis für fünf und mehr Personen auf einmal her.

