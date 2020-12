Gerade im Herbst und Winter erfreuen sich Elektroheizstrahler größter Beliebtheit. Dabei kann man Sie auf der Terrasse oder im Garten aufstellen oder an einem Unterstand anbringen. Doch auch in einer Hütte, in der Garage oder im Gartenhaus machen Heizstrahler eine gute Figur und stellen eine zügige Möglichkeit dar, Wärme zu produzieren.

Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Heizstrahler für den Innen- bzw. Außenbereich konzipiert sind. Tests zufolge liegt der Hauptunterschied bei Heizstrahlern für innen und außen nämlich vor allem in der Watt-Anzahl. In unserem Heizstrahler Vergleich haben wir die besten Modelle für Sie untersucht, sodass Sie sich noch heute Ihren Favoriten zu sich nach Hause bestellen können.

Elektroheizstrahler: Drei Tipps

Der Elektroheizstrahler gibt die Wärme nicht an die Umgebungsluft, sondern an Personen und Objekte ab. Durch die Infrarotstrahlen werden Sie schneller gewärmt, als mit einem Gas-Heizpilz.

Heizstrahler in Elektroausführung sind zwar dafür ausgelegt, hohe Temperaturen zu erzeugen, allerdings werden sie nicht ganz so heiß, wie Gas-Heizpilze. Dadurch eignen sich elektronische Heizstrahler besonders gut für den Inneneinsatz.

Damit der Elektroheizstrahler im Innen- und Außenbereich genutzt werden kann, sollte das Gerät spritzwassergeschützt sein. Daher ist der Strahler besonders gut für den Einsatz am Wickeltisch geeignet.

