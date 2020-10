Mit einem Elektroroller fahren Sie schadstofffrei und geräuscharm in Richtung Zukunft. Außerdem sparen Sie Kosten, denn Strom ist deutlich günstiger als Benzin. Doch E-Roller ist nicht gleich E-Roller! So unterscheiden sich die Produkte unter anderem bezüglich ihrer Höchstgeschwindigkeit und Leistung.

Auch bei der Reichweite gibt es große Unterschiede. So schaffen besonders hochwertige Roller bis zu 80 Kilometer, während andere bei mageren 40 Kilometern bereits wieder aufgeladen werden müssen. Besonders praktisch: Bei manchen Elektrorollern lässt sich der Akku entnehmen, sodass dieser bequem in der Wohnung geladen werden. Finden Sie jetzt in unserer Elektroroller-Test- oder Vergleichstabelle den besten Elektroroller für nachhaltige Spritztouren.

Elektroroller: Drei Empfehlungen

Elektroroller mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren haben meist eine höhere Speicherkapazität als E-Roller mit Blei-Akkus. So ist die Laufzeit von Li-Ionen-Akkus häufig besser, wodurch Sie längere Strecken zurücklegen können.

Das Kernstück eines Elektrorollers ist die Batterie. Da diese sehr kälteempfindlich ist, sollten Sie Ihren E-Roller gut gegen Kälte schützen. Ist die Temperatur des Akkus zu niedrig, verkürzt sich dessen Laufzeit.

Neben der Leistung des Akkus und Elektromotors hängt die Reichweite Ihres Elektrorollers von verschiedenen anderen Faktoren ab. So reduzieren unebene Fahrbahnen oder hohe Gewichtsbelastungen die Laufzeit Ihres E-Rollers.

