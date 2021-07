Vor allem im Sommer sollen Beine, Achseln und Bikinizone möglichst haarfrei sein. Die tägliche Enthaarung mit dem Rasierer ist jedoch aufwendig und chemische Methoden wie Enthaarungscreme sind weniger effektiv und ebenfalls nicht langfristig.

Ein Epiliergerät verspricht dagegen eine effektive Haarentfernung für mehrere Wochen und das ganz ohne Stoppeln. Epilierer arbeiten dafür mit Pinzetten, die die Haare an der Wurzel ausreißen. Das hört sich schmerzhaft an, allerdings haben die Hersteller ihre Epiliergeräte inzwischen so optimiert, dass die Anwendung auch für empfindliche Bereiche möglich ist. So gibt es spezielle Epilierer für den Intimbereich und auch das Epilieren der Achseln ist mit entsprechenden Aufsätzen möglich. Das macht Epilierer für die Haarentfernung am ganzen Körper und nicht mehr nur für die Beine interessant.

In unserem Epilierer-Vergleich erfahren Sie alles darüber, was Sie beim Kaufen eines Epilierers beachten sollten und welcher der beste Epilierer für welchen Anwendungsbereich ist.

Epilierer: Drei Tipps

Epilierer für Körper und Gesicht sind mit unterschiedlichen Aufsätzen für verschiedene Körperzonen erhältlich.

Das Ergebnis hält in der Regel zwischen zwei und vier Wochen.

Rotierende Pinzetten greifen die Haare an der Wurzel und zupfen sie aus. Sie wachsen spärlicher und weicher nach.

