Sind Sie es auch langsam leid, der traurig vor sich hintröpfelnden Filterkaffeemaschine bei der Kaffeezubereitung zuzusehen? Dann wird es wohl Zeit für eine ordentliche Espressomaschine, die das Espressopulver mit voller Energie durch den Siebträger presst und Sie so schon mit der richtigen Einstellung in den Tag starten können.

Machen Sie den Espressomaschinen-Test und genießen Sie das Aroma frisch gebrühten Espressos am Morgen. Werfen Sie einen Blick in unsere Espressomaschinen-Vergleichstabelle und ziehen Sie wertvolle Tipps aus unserem Ratgebertext, sodass Sie am Ende die für Sie perfekte Espressomaschine morgens vom Frühstückstisch aus sehen können!

Espressomaschinen: Drei Empfehlungen

Espressomaschinen unterschiedlicher Hersteller bringen qualitativ unterschiedliche Eigenschaften mit. So gibt es welche mit Tamper, einem Einsatz für Kaffeepads oder Wasserfilter.

Ein intensives Aroma, eine fest strukturierte Crema und eine leichte Bitternote im Geschmack sind Qualitätsmerkmale für guten Espresso aber auch für die dafür verantwortliche Espressomaschine.

Espresso wird immer beliebter und schützt, man denkt es kaum, bei regelmäßigem Konsum sogar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Mehr Vergleiche

