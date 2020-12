Eine Fahne kennt man oft von Städtetouren. Vor Regierungsgebäuden, Botschaften aber auch manchmal vor Schulen oder Universitäten entdeckt man einen oder mehrere Fahnen, die an schwindelerregend hohen Flaggenmasten hoch- und festgezogen sind. Ein bestimmter Knoten hält die Flagge an Ort und Stelle. Doch wollen Sie selber einen Fahnenmast für das dörfliche Vereinsheim oder gar den eigenen Garten oder Vorgarten erwerben, stellt dies in der Regel kein Problem dar.

Auch hier ist das Internet die Lösung, wenn es darum geht, auch etwas außergewöhnliche Wünsche zu erfüllen. Unser Fahnenmast-Vergleich soll Ihnen zudem dabei helfen, nicht nur ein gutes Produkt, sondern ein sehr gutes Produkt für Ihre Zwecke zu entdecken. Wenn Sie sich jetzt für Ihren Favoriten entscheiden, können Sie den passenden Mast direkt mit wenigen Klicks online bestellen.

Fahnenmastern: Drei Tipps

Fahnenmasten werden im Alltag zwar kaum bewusst wahrgenommen, sind aber allgegenwärtig: ob nun vor öffentlichen Regierungsgebäuden, vor Stadien, Hotels oder in der Kleingartenkolonie nebenan.

Die gebräuchlichsten Materialen, aus denen Fahnenmasten bestehen, sind Aluminium, Edelstahl oder glasverstärkter Kunststoff. So sind sie je nach Anforderung entweder flexibel oder robust.

Die Flagge des Fahnenmastes wird mithilfe der Hissvorrichtung gehisst. Hierzu nutzt man einen Seilzug, um die entsprechende Flagge an die Spitze des Fahnenmastes zu transportieren.

