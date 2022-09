Ist das Fahrrad in der Wohnung oder der Garage im Weg und möchten Sie Ihr Fahrrad platzsparend abstellen? Der Fahrradhalter für den Innenraum ist die Lösung.

Ist Ihr Fahrrad im Freien geparkt, ist es der Witterung ausgesetzt und Diebe haben leichtes Spiel. Viele wünschen sich daher die Fahrradhalterung für Innenräume, denn in der Wohnung oder Garage soll das Bike möglichst wenig Platz in Anspruch nehmen.

Der Platzbedarf hängt vom Typ ab. Am meisten Platz brauchen die Fahrradhalterungen für den Boden. Am wenigsten Platz nehmen die Fahrradhalter für die Decke in Anspruch. Die Fahrradhalter für die Wand sind ebenfalls platzsparend.

Fahrradhalter: Drei Tipps

Mit einem Fahrradhalter verwahren Sie Ihr Fahrrad platzsparend in der Wohnung oder lagern es im Keller.

Sie profitieren von mehr Platz in der Wohnung oder einem besseren Diebstahlschutz

Es gibt Fahrradständer, Wandhalterungen und Deckenhalterungen mit jeweils eigenen Vorteilen.

