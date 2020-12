Sind Sie auch manchmal auf Fahrradtouren und ächzen unter dem Gewicht Ihres Rucksacks? Erleichterung schafft, zum Beispiel, eine Fahrrad-Lenkertasche, in der persönliche Wertgegenstände sowie Dinge, die man rasch zur Hand haben will, Platz haben. Zudem gibt es Modelle, in denen Sie Ihr Smartphone befestigen können und so beispielsweise eine Karten-App geöffnet haben können und so gleichzeitig fahren und den Weg wissen.

Mit einer Fahrradlenker-Tasche müssen Sie nicht immer erst eine Pause einlegen und am Straßenrand anhalten, um an Ihr Handy im Rucksack zu gelangen. Finden Sie mit unserer Fahrradlenker-Taschen-Test- und Vergleichstabelle den richtigen Begleiter für Ihre nächste Radtour.

Fahrradlenker-Taschen: Drei Empfehlungen

Fahrrad-Lenkertaschen sind praktische kleine Taschen, die am Lenker eines Fahrrades befestigt werden. So haben Sie während der Fahrt Zugriff auf Verpflegung und bei den meisten Modellen auch einen guten Blick auf eine Landkarte.

Ein wichtiger Punkt bei der Anschaffung einer Lenkertasche für das Fahrrad ist die Halterung. Sie können hier zwischen verschiedenen Systemen wählen. Beim KlickFix-System werden die Taschen einfach in eine Halterung eingeklinkt. Es gibt auch Taschen, die mit einem Klettband befestigt werden.

Gut ist, wenn Sie die Tasche auch als Umhängetasche nutzen können, wenn Sie bei der Radtour eine Pause machen. Beachten Sie außerdem, ob die Lenkertasche über Innen- und Außentaschen und eine Flaschenhalterung verfügt.

Sie suchen auch andere Outdoor-Ausrüstung oder Produkte für das Leben im Freien? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Outdoor weitere Produkte zu entdecken!