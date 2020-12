Wollen Sie auch auf Reisen nicht auf Ihren Drahtesel verzichten ist ein Fahrradträger das ideale Zubehör für Ihr Auto. So können Sie gewiss sein, dass Sie mit Ihren Fahrrädern sicher am Ziel ankommen. Allerdings ist Fahrradträger nicht gleich Fahrradträger!

So gibt es etwa Unterschiede bezüglich der Anzahl an Fahrrädern, die mitgenommen werden können und wie diese gesichert werden. Besonders praktisch: Abklappbare Heckfahrradträger gewähren Zugang zum Kofferraum, auch wenn sie mit Ihren Fahrrädern beladen sind. Finden Sie in unserer Fahrradträger-Test- oder Vergleichstabelle den besten Fahrradträger für Ihre nächste Radtour.

Fahrradträger: Drei Tipps

Es sind verschiedene Trägertypen im Handel erhältlich. So gibt es Fahrrad-Dachträger, Heckklappe-Fahrradträger und Fahrradträger für die Anhängerkupplung.

Bei Fahrrad-Dachträgern handelt es sich um tendenziell günstige Produkte, allerdings erhöht sich durch diese der Kraftstoffverbrauch spürbar. Fahrradheckträger und Fahrradträger für die Anhängerkupplung (auch Kupplungsträger) sind etwas hochpreisiger, erzielen diesbezüglich aber bessere Ergebnisse.

Vielfach statten die Hersteller ihre Fahrradträger mit einer integrierten Diebstahlsicherung aus. So sind Ihre Bikes sowie der Fahrradträger gegen eine unbefugte Entwendung gewappnet.

