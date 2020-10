So erstrahlt Ihr Haus in neuem Glanz und ist gleichzeitig gegen Feuchtigkeit und Witterung gewappnet. Doch Fassadenfarbe ist nicht gleich Fassadenfarbe. Was viele Verbraucher nicht vermuten: Die Ergiebigkeit der Farben variiert stark.

Greifen Sie zu einem Produkt, mit dem Sie eine Fläche von mindestens 4 Quadratmeter pro Liter abdecken können. Andernfalls könnte der Wandanstrich sehr kostenintensiv werden. In puncto Feuchtigkeitsschutz hat Silikonharzfarbe die Nase vorn. Finden Sie in unserer Fassenfarben-Test- oder Vergleichstabelle die beste Fassadenfarbe für Ihr Eigenheim.

Fassadenfarbe: Drei Empfehlungen

Durch einen Anstrich mit Fassadenfarbe verschönern Sie den Putz an Ihrem Eigenheim oder Gartenhaus. Darüber hinaus fungiert die Farbe auf Ihrer Fassade als Schutz und wappnet Ihr Haus gegen Feuchtigkeit und Witterung.

Es sind verschiedene Fassadenfarbe-Typen verfügbar: Siliconharz-Fassadenfarbe garantiert beispielsweise eine einfache Verarbeitung, während Dispersionsfarbe aus Naturharz deutlich weniger Schadstoffe enthält. Emulsionsfarbe aus Silikonharz überzeugt durch Elastizität und Feuchtigkeitsschutz.

Wenn Sie Ihre Fassadenfarbe kaufen, sollten Sie zur Kostenkalkulation neben dem Preis pro Liter auch die Ergiebigkeit der Farbe mit einberechnen. Diese gibt Ihnen einen Richtwert zur notwendigen Menge an Farbe für den Anstrich Ihrer Fassade.

