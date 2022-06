Staubsauger, Spülmaschinen, Trockner – in so vielen Bereichen konnte uns die Technik schon Arbeit abnehmen und da bleibt ausgerechnet das leidige Fensterputzen an uns hängen?

Fenstersauger erleichtern die Arbeit im Haushalt und sind bereits ab rund 20 Euro erhältlich. Aber soll es nun ein Kärcher-, Vileda- oder Leifheit-Fenstersauger sein? Die Unterschiede zwischen den Geräten liegen in den Details. So kommt es zum Beispiel auf die Akku-Leistung an: Ein Gerät mit 20 Minuten Laufzeit zwingt Sie womöglich zu lästigen Arbeitspausen, während Geräte mit 45 Minuten Laufzeit mehr Möglichkeiten bieten. Welche Rolle die Größe des Tanks spielt? Schauen Sie in unsere Fenstersauger-Test- und Vergleichstabelle sowie in unsere Kaufberatung, dort finden Sie alle wesentlichen Informationen! Fenstersauger: Drei Empfehlungen Fenstersauger erleichtern die Haushaltarbeit und sorgen für gute Reinigungsergebnisse – schon ab rund 20 Euro.

Für große Putzarbeiten mit vielen und großen Fenstern empfehlen sich eine Akku-Laufzeit von gut 40 Minuten und ein Schmutzwassertank mit einem Volumen von mindestens 100 ml.

Für besonders hohe Fenster lohnt sich ein Blick ins Zubehör: Manche Hersteller liefern einen Teleskopstiel mit und ermöglichen so ein bequemes Arbeiten vom Boden aus.