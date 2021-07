Handy, Schlüssel, Portemonnaie, … und FFP2-Maske! Seitdem die partikelfiltrierenden Halbmasken Pflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr sind, ist das Verlassen von Wohnung oder Haus ohne einen Atemschutz dieser Art undenkbar geworden.

Wir haben für Sie auf oe24.at in unterschiedlichen FFP2-Masken-Tests im Internet recherchiert, was Sie über Zertifizierung, Verarbeitung und Reißfestigkeit wissen müssen. Werfen Sie einen Blick in unsere FFP2-Masken-Vergleichstabelle, um die ideale FFP2-Maske mit einstellbarer Passform für Ihre Bedürfnisse zu finden.

FFP2-Masken: Drei Tipps

FFP2-Masken haben eine höhere medizinische Schutzwirkung als andere Masken. Während beim Tragen einer sogenannten Community-Maske nur die Ansteckungsgefahr für Mitmenschen sinkt, sind FFP2-Masken darauf ausgelegt, sowohl das Umfeld als auch den Träger selbst vor einer Ansteckung zu schützen.

Achten Sie beim Kaufen von FFP2-Masken auf die CE-Zertifizierung, die garantiert, dass das Produkt die gesetzlichen Anforderungen in den europäischen Mitgliedsländern erfüllt. FFP2-Masken ohne Zertifizierung sind als Atemschutz unbrauchbar.

Ein großer Nachteil besteht darin, dass FFP2-Masken nicht waschbar sind. Die Verwendbarkeit des Einwegproduktes kann aber verlängert werden, indem man die Maske mehrere Tage bei Raumluft oder im Ofen trocknet.

