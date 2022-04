Sind Sie stundenlang in Ihrem Boot mit einer Angel gesessen und kein Fisch hat angebissen? Und hätten Sie sich gewünscht, einen Blick unter die Wasseroberfläche werfen zu können, um zu sehen, wo die Fische stecken? Dann ist ein Fischfinder möglicherweise ein geeignetes Hilfsmittel für Sie.

Mithilfe eines Fischfinder-Echolots können Sie Unterwasserbewohner orten, die Gewässertiefe ausmessen und die Eigenschaften des Gewässerbodens auskundschaften.

Wichte Aspekte beim Kauf sind der Frequenzbereich, die Sendeleistung und die Display-Eigenschaften. Für trübe Gewässer oder im Salzwasser beispielsweise ist eine hohe Sendeleistung wichtig.

Einige mobile Fischfinder sind ohne Display ausgestattet, da sie ihre Daten aufs Smartphone übertragen. Doch so oder so muss das Lesen eines Fischfinders gelernt sein und das gelingt Ihnen am besten während der Nutzung. Werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Fischfinder-Vergleich und entscheiden Sie sich für ein passendes Modell.

Fischfinder: Drei Tipps

Nutzt man ein Echolot lediglich zur Navigation, spielt die Auflösung des Displays keine große Rolle, aber beim Nutzen der Fischfinder-Funktion ist eine hohe Display-Auflösung von Vorteil.

Fischfinder-Tests haben gezeigt, dass neuere Fischfinder für den Freizeit-Boot-Bereich mit einer hohen Sendefrequenz (etwa 200 kHz) ausgestattet sind. Bei einem hohen Frequenzbereich kann das Echolot Bilder mit mehr Details liefern, da die Wellenlänge der Schallwellen kürzer ist.

Die Sendeleistung wird in Watt (W) angegeben und sie zeigt an, wie genau die Ortung des Echolots ist. Hier gilt: Je höher die Sendeleistung, desto besser das Ergebnis der Ortung.

