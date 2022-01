Fliegengitter Vergleich & Tests

Ein Fliegengitter hält lästige Fluginsekten wie Fliegen oder Mücken im Haushalt vom Hals.

Ein Fliegengitter ist ein beliebter Insektenschutz, der Ihnen insbesondere in den Sommermonaten lästige Fluginsekten wie Fliegen oder Mücken in den eigenen vier Wänden vom Hals hält.

Fliegengitter gibt es in unterschiedlichen Varianten und Ausführungen zu kaufen. So haben Sie die Wahl zwischen einem Insektengitter zum Kleben und einem Fliegengitter nach Maß mit einer Rahmenkonstruktion, die in Fenster oder Türen eingehängt wird. Mehrkosten lohnen sich, denn bei Fliegengittern gilt in der Regel: Je teurer die Konstruktion, desto stabiler und langlebiger ist der Insektenschutz. Werfen Sie nun einen Blick in unsere Fliegengitter-Vergleichstabelle und wählen Sie Ihr neues Fliegengitter aus.

Fliegengitter: Drei Tipps

Nicht jedes Fliegengitter wird sich für Ihre Fenster oder Türen eignen. Bevor Sie zu einem x-beliebigen Fliegengitter greifen, sollten Sie die Gegebenheiten in Ihrem Eigenheim mit einbeziehen.

Fliegenschutz ist nicht gleich Fliegenschutz. Bei der Montage stehen Ihnen die verschiedensten Optionen zur Verfügung.

Zur Montage dieses Insektenschutzes müssen Sie einfach nur ein selbstklebendes Klettband am Rahmen des Fensters anbringen. Dieses ist im Lieferumfang enthalten. Das ebenfalls mitgelieferte Gitter-Gewebe muss danach noch für die exakten Fenstermaße zugeschnitten werden, denn hier gibt es das Fliegengitter meist als Meterware.

