Safety first! Egal ob Waldarbeiter oder Hobby-Gärtner: Der Kopf sollte insbesondere bei Arbeiten mit Holz gut geschützt sein. Forsthelme dämmen nicht nur den Lärmpegel, sondern bewahren auch die Augen vor Splittern oder Funken. Alle Typen von Forsthelmen müssen Auflagen erfüllen, um in Europa auf dem Markt zugelassen zu werden. Beispielsweise dürfen sie nur in auffälligen Signalfarben produziert werden und müssen ein Verfallsdatum angegeben haben.

Je nach Material des Helms schützt dieser auch vor Stromschlägen. Beispielsweise sind Schutzhelme aus Acrylni­tril-Buta­di­ens­tyrol (auch: ABS) elektrisch isolierend. Sie leiten den Strom nur abgeschwächt weiter, sodass keine Lebensgefahr für den Helmträger besteht. In unserem Forsthelm-Vergleich finden Sie die vielversprechendsten Modelle und können diese sogleich einem persönlichen Test unterziehen.

Forsthelme: Drei Tipps

Ursprünglich ist ein Forsthelm als Schutzhelm für den Forstwirt entwickelt worden. Die Forsthelme sollen die Verletzungsgefahr bei Arbeiten mit Holz senken, zum Beispiel beim Fällen eines Baumes, beim Zerkleinern von Ästen oder beim Transport von Baumstämmen.

Grundsätzlich sind alle Helme mit einem Gehörschutz und einem Visier versehen. Die Ohrenschützer und der Sichtschutz sind fest am Helm angebracht, damit nichts verrutschen kann.

Egal ob ein Protos-Forsthelm oder ein Forsthelm von Husqvarna: Jeder Schutzhelm besitzt ein Ablaufdatum.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Outdoor-Ausrüstung oder Produkte für das Leben im Freien? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Outdoor weitere Produkte zu entdecken!