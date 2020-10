Ihnen ist es lästig regelmäßig vor der Garage zu parken, auszusteigen und durch den Regen zu laufen, um das Tor zu öffnen? Dann ist ein Garagentorantrieb die ideale Lösung für Sie.

Der elektrische Toröffner nimmt Ihnen das manuelle Öffnen des schweren Garagentors ab ohne, dass Sie aussteigen müssen. Entweder Sie bedienen das Tor per Fernbedienung oder per Smartphone App. Je nachdem, welche Maße Ihre Garage hat können Sie sich für unterschiedliche Arten des Garagentoröffners entscheiden. Lesen Sie jetzt in unserer Garagentor-Antriebe-Test- bzw. Vergleichstabelle, welcher Antrieb für Sie der beste ist.

Garagentor-Antriebe: Drei Empfehlungen

Garagentorantriebe nehmen Ihnen das eigenhändige Öffnen des Garagentors durch einen elektrischen Motor ab. In der Regel können Sie es bequem aus dem Auto über eine Fernbedienung oder App bedienen.

Je nachdem, welche Möglichkeiten der Stromzufuhr Sie in Ihrer Garage haben können Sie zwischen Garagentorantrieben, die mit Strom, mit Akku oder über Solarpanels betrieben wird entscheiden.

Bei einem Kauf sollten Sie besonders darauf achten, dass die Tormaße groß genug sind, das Garagentor sich schnell öffnet und wieder schließt und eine Zugkraft von mindestens 500 Newton hat.

