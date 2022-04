Ein Garten bedarf vor allem je nach Größe einer mehr oder weniger intensiven Pflege, wozu neben dem Rasenmähen auch das Laubfegen zählt.

Gartenabfallsäcke eignen sich für Gartenabfälle jeglicher Art und können je nach Modell selbstaufstellend oder auch faltbar sein, was eine platzsparende Aufbewahrung ermöglicht. Je nach Typ können Gartensäcke wasserabweisend oder -dicht sein. Ihre Belastbarkeit hängt dabei von der Reißfestigkeit bzw. der Gewebedichte ab.

Erhältlich sind die Abfallsäcke für den Garten oftmals in Mengen à drei oder vier Stück sowie in verschiedenen Größen. In unserer Gartenabfallsack-Tests oder Vergleichstabelle finden Sie die besten Gartenabfallsäcke!

Gartenabfallsack: Drei Tipps

Die oft grünen Gartenabfallsäcke, welche auch unter der Bezeichnung Gartenmüllsack, Laubsack oder Rasensack bekannt sind, erleichtern Gartenfreunden in erheblichem Maße die Gartenarbeit. Anfallender Abfall wie Rasenschnitt, Pflanzenresten, Fallobst und Laub, auch Geäst, Unkraut und Wurzelwerk kann einfach in dem Behälter aufbewahrt und später entsorgt werden.

Bevor Sie einen Gartenabfallsack kaufen, sollten Sie darauf achten, inwieweit er wasserbeständig ist. Die hauptsächlich aus Kunststoffen wie Polyester oder Polypropylen hergestellten Laubsäcke sind dabei oftmals wasserabweisend. Wasser kann nicht von außen durch die Seitenwände eindringen und perlt einfach ab.

Wie unser Vergleich zeigt, sind die meisten Abfallsäcke für den Garten mit einem Durchmesser von ca. 55 cm bis knapp 90 cm und einer Höhe von 67 cm bis hin zu ca. 86 cm erhältlich, wobei bestimmte Modelle auch in mehreren Größen verfügbar sind.

