Gartensteckdosen gibt es in verschiedenen Typen, die auf unterschiedliche Weise montiert werden. Auch die Anzahl der möglichen Anschlüsse unterscheidet sich von Modell zu Modell. In der Regel verfügt diese Steckdose über zwei oder vier Anschlüsse.

Da sich die Gartensteckdose in der Regel draußen befindet, muss sie mindestens vor Spritzwasser geschützt sein. Die Schutzklasse IP44 gibt an, dass die Modelle vor Spitzwasser und grobem Sand geschützt sind. Viele Gartensteckdosen verfügen nur über ein kurzes Kabel (zwei Meter). Damit Sie aber mehr Auswahl bei der Standortbestimmung haben, sollte das Kabel zwischen fünf und zehn Metern lang sein. Werfen Sie jetzt einen Blick in unseren Gartensteckdosen-Vergleich und entscheiden Sie sich noch heute für eine passende Gartensteckdose.

Gartensteckdosen: Drei Tipps

Damit die Steckdose im Außenbereich verbaut werden kann, sind in der Regel elektrische Leitungen im Garten notwendig. Sind diese bereits unter Ihrem Boden verlegt, steht dem Aufbau der Gartensteckdose nichts mehr im Wege.

Steckdosen im Garten müssen nicht immer aus einer Kabeltrommel oder einer Kabelverlängerung bestehen. Gartensteckdosen können Ihren Garten optisch durch hochwertige Materialien oder Tarnungen wie Steine oder Baumstümpfe aufwerten.

Besonders einfach können Sie den Erdspieß mit Steckdose montieren. Überall auf dem Rasen ist für diese Steckdose Platz und Sie können den Verteiler auch schnell umstellen. Allerdings sollten Sie darauf achten, dass die Erde genügend Halt für einen stabilen Stand bietet. Der Erdspieß sollte zur Gänze im Boden versinken. Wird die Gartensteckdose auf einem festeren Untergrund angebracht, sollten Sie ein Modell aus der Kategorie Säulen-Gartensteckdose oder Natur-Steckdose wählen. Denn eine Gartensteckdose mit Stein-Optik sieht einem echten Stein zwar verblüffend ähnlich, aber das Gehäuse muss trotzdem mit Schrauben verbohrt werden.

