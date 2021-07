Um mehr als nur eine Tiefkühlpizza und eine Packung gefrorene Erbsen in Ihrer Küche unterzubringen, reicht das in den Kühlschrank integrierte Gefrierfach häufig nicht aus. Ein Gefrierschrank mit ausreichend Nutzinhalt muss her. Für Single-Haushalte reichen 70 Liter Volumen völlig aus, während es für Familien mit zwei Kindern mindestens 150 Liter sein sollten.

Achten Sie beim Blick in unseren Gefrierschrank-Vergleich auch auf die Energieeffizienzklasse. A+++-Geräte verursachen in Praxis-Tests nur etwa 30 bis 50 Euro an Stromkosten pro Jahr.