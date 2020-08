Ein schöner Grillabend im Sommer ist nur so gut wie das Essen, das am Ende auf dem Teller landet. Möchten Sie auf Nummer sicher gehen, dass Sie auch bei jedem Stück Fleisch den perfekten Garpunkt erwischen, führt kein Weg an einem Grillthermometer vorbei. Je länger der Messfühler dabei ist, desto besser lassen sich auch die Kerntemperaturen dickerer Lebensmittel (zum Beispiel eines Bratens) ermitteln. Für das Messen der Temperatur im Grillinneren empfiehlt sich hingegen ein Garraum-Sensor. Erfahren Sie in unserem Grillthermometer-Test welche Geräte-Kriterien entscheidend für den späteren kulinarischen Genuß sind.

Grill gut mit Grill-Thermometer

Grillthermometer werden auch gern als Fleischthermometer für den Grill bezeichnet. Mit ihrer Hilfe können Sie die per Thermometer die Kerntemperatur Ihres Grillguts bequem und genau messen, ohne das Fleisch unnötig zu verletzen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Sie per Grillthermometer-App unzufriedene Grillergebnisse essen mussten.

Für dickeres Grillgut, zum Beispiel einen Braten, benötigen Sie einen besonders langen Messfühler, um auch wirklich die Kerntemperatur zu ermitteln. Lange Messfühler sind ungefähr 15 cm lang. Praktisch sind voreingestellte Programme, die Ihnen dabei helfen, den perfekten Garpunkt zu erkennen und zu erreichen.

