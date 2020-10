So bleiben am Ende nur fein gehäckselte Pflanzenreste übrig, die in einem Behälter aufgefangen und von Ihnen kompostiert oder entsorgt werden können.

Die klassischen Messerhäcksler sind günstig und erledigen die Aufgabe routiniert. Falls Sie hingegen etwas Geld für mehr Komfort übrig oder einen eher großen Garten haben, halten Sie in unserer Häcksler-Test- oder Vergleichstabelle Ausschau nach einem Walzenhäcksler. Diese ziehen das Schnittgut automatisch ein und können Verstopfungen schneller lösen.

Häcksler: Drei Empfehlungen

Elektro-Häcksler sind unverzichtbare Gartengeräte, die Äste, Sträucher und anderes Schnittgut in Windeseile zerkleinern. Die Reste lassen sich einfach kompostieren oder anderweitig entsorgen.

Zwei Systeme sind verbreitet: Messerhäcksler und Walzenhäcksler. Bei ersteren zerschneiden Messer das Schnittgut, bei letzterem wird es von Stacheln auf rotierenden Walzen zerkleinert, was etwas leiser vonstattengeht.

Achtung: Nicht alle Modelle besitzen einen Fangkorb, in welchen das Häckselgut hineinfällt. Falls Sie einen besonders großen Garten besitzen, sollten Sie zudem auf einen ausreichend großen Behälter achten.

Mehr Vergleiche

