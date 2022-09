Bestimmt kennen Sie das Problem, dass Ihre Hände je nach Jahreszeit oder besonders zum Wechsel der Jahreszeiten rau und trocken werden. Die Haut verändert sich und passt sich den äußeren Umständen an, was gerade an den Händen spürbar und sichtbar wird.

© oe24 Handcremes gehören wie Shampoo, Duschgel und Bodylotion zu einem der wichtigsten Bereiche der Kosmetik. Ähnlich wie beim Shampoo sollten Sie auch bei der Handcreme darauf achten, dass sie Ihre Haut pflegt, aber nicht mit Inhaltsstoffen überlädt. Einer der wichtigsten Faktoren bei der Verwendung von Handcremes für rissige Hände ist der, dass sie Feuchtigkeit spenden und die Haut vor dem Austrocknen bewahren sollen. Handcreme: Drei Tipps Eine Handcreme sollte möglichst schnell einziehen. Ansonsten besteht die Gefahr, dass Spuren auf Kleidung und Accessoires zurückbleiben.

Gelartige Handcremes sind besonders im Sommer sehr gut geeignet. Im Winter darf es ruhig mehr Fett sein, das die Haut zusätzlich vor dem Austrocknen bewahrt.

Achten Sie auf Inhaltsstoffe, die möglicherweise gesundheitsgefährdend sind. Im Zweifel weichen Sie besser auf Naturkosmetik aus. Mehr Vergleiche Sie suchen auch andere ähnliche Produkte? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Drogerie viele weitere Produkte zu entdecken!