So können Sie selbständig Regen- oder Brunnenwasser in eigene Leitungen fließen lassen. Wer aus großen Zisternen Wasser zum gießen oder für Schwimmbecken nutzen will, sollte auf eine hohe Fördermenge setzen. Förderdruck und Förderhöhe sind für Sie von Interesse, wenn die Wasserquelle wesentlich tiefer liegt, als der Ort, an dem Sie es ausgießen wollen: Z. B. vom Brunnen in die Dusche des 2. Obergeschosses.

Finden Sie in unserer Wasserwerk-Test- und Vergleichstabelle welches Gerät für ihre private Wasserversorgung geeignet ist.

Hauswasserwerke: Drei Empfehlungen

Hauswasserwerke sind leistungsstarke Wasserpumpen, die Brauchwasser aus einer Quelle abpumpen und in ein Wassersystem bringen. Dieses System kann beispielsweise Duschen, Waschmaschinen oder Rasensprenger versorgen.

Hochwertige Hauswasserwerke eignen sich sogar für die Beförderung von Trinkwasser. Doch die meisten Hersteller empfehlen ihre Modelle für die Förderung von Brauchwasser wie zum Beispiel zum Waschen oder Gießen.

Die Fördermenge wird nach Litern pro Stunde angegeben. Baut der Druckkessel des Wasserwerkes zudem genügend Bar auf, können Höhenunterschiede von mehreren Metern mühelos überwunden werden: So reichen ungefähr 5 Bar für 50 m.

