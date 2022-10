Die Heizung ist ausgefallen oder in einem Ihrer Zimmer ist gar keine verbaut? Ein Heizlüfter schafft Abhilfe und wohlige Wärme in kürzester Zeit. Die Auswahl an Geräten im Handel ist groß, die Preisspanne auch. Aber welche Heizlüfter sind wirklich empfehlenswert?

© oe24 Gründe für den Einsatz eines Heizlüfters gibt es einige. So kann er Ihnen z. B. beim Ausfall Ihrer Heizung wärmend über die Runden helfen, bis das Problem behoben ist. Aber auch in unbeheizten Räumen wie einem Keller oder einer Gartenlaube leistet ein Heizlüfter genauso wie beim Camping wertvolle Dienste. Mit einem Heizlüfter erwärmen Sie jeden Raum. Wichtig ist hierbei neben einer schnellen Aufheizung und einer gleichmäßigen Wärmeverteilung auch ein geringer Energieverbrauch. Denn wenn wir ehrlich sind, ist jeder Heizlüfter ein kleiner Stromfresser – der eine mehr, der andere weniger. Heizlüfter: Drei Tipps Heizlüfter weisen in der Regel einen hohen Stromverbrauch auf. Daher sollten sie nur im Notfall eingesetzt werden.

Entscheidende Faktoren sind die Heizleitung und die Wärmeverteilung im Raum. Besonders gleichmäßig gelingt diese in der Regel bei schwenkenden Heizlüftern.

Ebenfalls entscheidend ist die Ausstattung. Einige Geräte sind mit Zeitschaltuhr oder Fernbedienung ausgestattet oder können auch als Ventilator arbeiten. Mehr Vergleiche Sie suchen auch andere ähnliche Produkte? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Haushalt viele weitere Produkte zu entdecken!