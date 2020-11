Ist Trockenfutter oder Nassfutter die bessere Wahl? Ist Getreide im Hundefutter schädlich? Die Frage nach dem besten Hundefutter ist weit verbreitet und führt zwischen Hundebesitzern und Tierärzten immer wieder zu Diskussionen. Das beste Hundefutter sollte dem Hund gut bekommen, seinen Energiebedarf abdecken und ihn gesund halten.

Was ein gutes Hundefutter im Test ausmacht, haben wir für Sie in einer übersichtlichen Tabelle zusammengestellt. Hier in unserem Hundefutter-Vergleich finden Sie relevante Informationen und können sich einen Überblick verschaffen, welches Hundefutter am besten die Präferenzen Ihres Hundes abdeckt.

Hundefutter: Drei Empfehlungen

Je nach Altersstadium haben Hunde andere Bedürfnisse. Welpen brauchen beispielsweise in ihrem ersten Jahr viele Vitamine und Mineralien, um sich bestens entwickeln zu können. Deshalb gibt es spezielles Junior-Futter.

Neben einem hochwertigen Hundefutter ist genügend Bewegung und Auslauf für Hunde sehr wichtig. Nur so bleiben sie gesund und können ihren natürlichen Bedürfnissen nachkommen.

Es gibt neben Nass- und Trockenfutter auch natürliches Hundefutter. Dieses lässt sich unter der Abkürzung Barf zusammenfassen und kann selbst gemacht oder als Fertigbarf bestellt werden.

