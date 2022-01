Zum Gassigehen

Brustgeschirr hat sich mittlerweile als bevorzugte Art Hunde anzuleinen, durchgesetzt.

© oe24

Wenn der Hund oft an der Leine zieht, dann wird das Spazieren gehen für Herrchen und Vierbeiner oft zur Qual. Halsbänder drücken fest an den Hals des Hundes und können in einigen Fällen Verletzungen herbeiführen. Abhilfe schaffen hier Hundegeschirre.

Für Hunde die besonders aktiv sind und viel Sport treiben, sollte das Brustgeschirr zusätzlich gepolstert sein. Auf diese Weise wird der Druck gut verteilt und es entstehen keine Druckstellen. Werfen Sie jetzt einen Blick in unsere Hundegeschirr-Test- oder Vergleichstabelle und finden Sie heraus, welches Hundegeschirr eine zusätzliche Polsterung hat.

Hundegeschirr: Drei Tipps

Hundegeschirr (auch Brustgeschirr genannt) gibt es aus unterschiedlichen Materialien und für verschiedene Einsatzgebiete. Geschirre aus Leder sind Naturprodukte, dafür in den meisten Fällen aber auch teurer. Kostengünstiger sind Geschirre aus den Kunstfasern Nylon oder Polyester. Diese werden aus Erdöl hergestellt.

Brustgeschirre gibt es mit und ohne reflektierendem Brustgurt. Geschirre mit Reflektoren haben den Vorteil, dass der Hund auch bei schlechtem Wetter oder bei dunklen Tageszeiten von jedem gesehen werden.

Unabhängig vom Hersteller oder der Marke gibt es Hundegeschirre für kleine und große Hunde. Um die richtige Größe zu finden, sollte sowohl der Hals- als auch der Brustumfang genommen werden. Einige Brustgeschirre lassen sich zusätzlich verstellen, sodass sie bei Gewichtszunahme oder Fellwechsel mitwachsen.

Mehr Vergleiche

Sie suchen auch andere Outdoor-Ausrüstung oder Produkte für das Leben im Freien? Auf unserem Vergleichsportal gibt es in der Kategorie Outdoor weitere Produkte zu entdecken!