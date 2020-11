In fünf von neun Bundesländern Österreichs ist eine Hundehaftpflicht gesetzlich verankert. Aber auch wenn die Hundehaftpflicht für Halter*innen nicht Pflicht ist, ist dennoch allen Hundebesitzerinnen und -besitzern ein Versicherungsschutz empfohlen. Schließlich können Sie sich so vor Schäden schützen, die Ihr Hund an fremden Gegenständen oder dritten Personen verursacht.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wen und was eine Hundehaftpflichtversicherung genau schützt, welche Versicherer in Experten-Tests besonders gut abschneiden und warum auch Sie eine entsprechende Versicherung abschließen sollten.