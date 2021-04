Sie planen eine neue Einbauküche und denken darüber nach, sich einen Induktionsherd zuzulegen? Zwar gehört dieser Herdtyp eher in die Kategorie der hochpreisigen Küchengeräte, dafür sparen Sie beim Kochen mit Induktion Zeit und Strom.

Achten Sie beim Blick in unsere Produkttabelle vor allem auf die Anzahl der Kochfelder und das Fassungsvermögen des Backofens. Größere Haushalte mit vier Personen benötigen mindestens vier Kochfelder und ein Ofenvolumen von 65 Litern. Ein Timer erweist sich in Praxis-Tests als besonders praktisch: Er sorgt dafür, dass sich der Backofen nach Ende der Garzeit selbst abschaltet. Holen Sie sich in unserem Induktionsherde-Vergleich eine Übersicht über Geräte, die Ihren Wünschen und Ansprüchen genügen.

Induktionsherde: Drei Tipps

Ein Induktionsherd-Set setzt sich aus einem mit Induktion betriebenen Kochfeld und einem Elektro-Backofen zusammen. Anders als bei einem herkömmlichen Elektro-Kochfeld besteht beim Kochen mit Induktion dank kühl bleibender Induktionsherdplatten keine Verbrennungsgefahr.

Ein weiterer Vorteil des Induktionsherds: Töpfe und Pfannen werden durch das elektromagnetische Wechselfeld sehr schnell erhitzt. Das lange Warten, bis die Pfanne heiß genug zum Braten ist, entfällt.

Auch wenn der Herd nach dem Kochen oder Braten ausgeschaltet wird, ist die Reaktionszeit erfreulich kurz: Es geht daher wenig Energie über die Restwärme verloren. Mit einem Induktionsherd lässt sich also nicht nur Zeit, sondern auch Strom sparen.

