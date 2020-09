Die Kfz-Haftpflicht, eine Teil- oder Vollkaskoversicherung und der Verkehrsrechtsschutz sind die drei wichtigsten Absicherungen für einen Autofahrer. Während die Kfz-Haftpflicht für Schäden an Dritten und die Kaskoversicherung für Schäden am eigenen Fahrzeug aufkommt, greift allein der Verkehrsrechtsschutz, wenn Ansprüche gegenüber Dritten aktiv geltend gemacht werden sollen.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie, in welchen Fällen Ihnen die Verkehrsrechtsschutzversicherung weiterhilft und wie eine solche Unterstützung aussehen kann. Außerdem informieren wir Sie darüber, welche Kfz-Rechtsschutzversicherungen in verschiedenen Tests besonders gut abschnitten und worauf Sie in Kfz-Rechtsschutzversicherungs-Vergleichen achten müssen.