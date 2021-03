Bei allem, was die Sicherheit ihrer Kinder betrifft, möchten Eltern keine Abstriche machen. Vor allem, wenn Sie nach einem Kindersitz für das Auto suchen, möchten Sie sich wahrscheinlich eingehend informieren, um den besten Kindersitz zu finden.

Wir helfen Ihnen, mit unserem Kindersitz-Vergleich. In unserem Kindersitze-Vergleich finden Sie eine Vielzahl an Modellen. Welchen Normen diese Autositze entsprechen und worauf Sie sonst noch achten sollten, erfahren Sie in unserer Kaufberatung.

Kindersitze für Babies: Drei Tipps

Kinderwagen müssen bestimmten Sicherheitsnormen entsprechen. Diese legen fest, wie sich ein Kindersitz im Fall eines Unfalls verhalten muss, damit so wenig Kräfte wie möglich auf den Körper des Kindes einwirken.

Der Kindersitz sollte dem Alter, der Größe und dem Gewicht des Kindes entsprechen. Babyschalen können schon ab der Geburt genutzt werden, während die meisten Kindersitze für Kinder ab 18 Monaten geeignet sind. Um die richtige Kinderwagen-Größe zu finden, können Sie sich an die Kindersitz-Normgruppen halten.

Auch wenn viele Kindersitze einen Universaladapter haben, mit deren Hilfe man den Sitz am normalen Drei-Punkt-Sitzgurt festschallen kann, ist das neue Isofix-System vorzuziehen. Es ist sicherer und leichter zu handhaben. In Neuwagen ist die Kompatibilität mit Isofix Standard.

