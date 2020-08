Sie treiben regelmäßig Sport und nehmen trotzdem zu? Sie halten sich an Ihre Diät, aber auf der Waage zeigt sich keinerlei Veränderung? Dann könnte eine moderne Körperfettwaage Ihnen Aufschluss darüber geben, welche Verschiebungen der Massen in Ihrem Körper dennoch stattgefunden haben. In diversen Körperfettwaagen-Tests hat sich gezeigt, dass die genaue Körperanalyse, die Ermittlung des BMI sowie die Aufteilung von Wasser, Fett und Muskelmasse beim Abnehmen eine große Hilfe sein können. Finden Sie heraus, mit welchen Funktionen, Sensoren und Werten die Körperanalysewaagen herkömmlichen Personenwaagen überlegen sind. Erfahren Sie in unserem Körperfettwaagen-Test welche Geräte Ihren Zwecken am besten dient.

Verbessertes Körper- und Selbsbild

Durch Ernährung und Sport beeinflussen Menschen ihr Gewicht. Doch was sich tatsächlich im Körper tut, können Sie mit einer normalen Waage nicht herausfinden. Moderne Körperanalysewaagen können den Anteil Körperfett messen, aber auch die Anteile von Wasser und Muskulatur im Körper.

Wer abnehmen oder generell gesund und fit bleiben möchte, kann mit einer digitalen Personenwaage die Werte regelmäßig überprüfen. Beispielsweise lassen sich bei Bluetooth-Waagen die Werte auch mit anderen Geräten verbinden, sodass die Kontrolle und Auswertung ein Kinderspiel ist.

Mit einer Personenwaage, die neben dem Gewicht noch weitere Werte ermittelt, können Sie einen wertvollen Beitrag zu Ihrer Gesundheit leisten. Modelle mit bis zu 10 Speicherplätzen eignen sich sogar für den gewerblichen Einsatz, beispielsweise beim Physiotherapeuten.

