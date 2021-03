Kopfhörer gibt es in allen möglichen Variationen: mit Kabel, Funk oder via Bluetooth – mit oder ohne Noise-Cancelling, als Over- oder In-Ear. Wir haben möglichst verschiedene Modelle für Sie in unserem Kopfhöhrer-Test aufgeführt und diese neben Klangqualität und Bass auch auf mögliche Lautstärke verglichen und entsprechend markiert.

Achten Sie auf die Anschlüsse: Nicht jeder Kopfhörer verfügt zugleich über ein Mikrofon, eine Rauschunterdrückung oder eine integrierte Lautstärkeregelung. Falls Sie mit Ihren neuen Kopfhörern vor allem zum Sport nutzen wollen, empfehlen wir Ihnen ein möglichst geringgewichtiges Exemplar.

Kopfhörer: Drei Tipps

Kopfhörer gibt es in verschiedenen Formen, allen erdenklichen Farben und für alle möglichen Situationen: beim Jogging und Yoga, zum Radfahren und Skaten, beim Entspannen am Strand, zur Arbeit am Computer oder am DJ-Pult.

Sie haben die Wahl zwischen kabelgebundenen und kabellosen Kopfhörern. Letztere funktionieren via Funkübertragung oder Bluetooth. Bei Bluetooth-Kopfhörern haben Sie den großen Vorteil, diese auch nutzen zu können, wenn Sie bspw. durch die Wohnung laufen – Ihr Abspielgerät muss sich dabei nicht im gleichen Zimmer befinden.

Achten Sie beim Kauf neben der Wahl des richtigen Kopfhörer-Typs vor allem auf den Anschluss: Neben Apples neuen iPhones gibt es auch andere Telefon-Modelle, die auf den Klinkenstecker verzichten – Bluetooth wird vermutlich zur Verbindung der Zukunft.

