Jeder Bürger hat in Österreich Anspruch auf eine gesetzliche Krankenversicherung, durch die bereits eine breite Palette an Leistungen im Krankheitsfall abgedeckt wird. Was aber, wenn diese Grundabsicherung nicht ausreicht und Sie sich ein noch umfassenderes Gesundheitsangebot wünschen? In diesem Fall kann eine private Krankenzusatzversicherung die richtige Wahl für Sie sein.

Lesen Sie weiter und erfahren Sie in unserem Krankenzusatzversicherungen-Vergleich, welche Anbieter in verschiedenen Tests besonders gut abschneiden und worauf Sie bei der Entscheidung für eine Polizze achten sollten.